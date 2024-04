ITALIANO (S. STAMPA), Prova maiuscola. Kouame fa la differenza

Fonte: dal Franchi - A. Di Nardo

A pochi minuti dalla vittoria nel primo atto della semifinale di Coppa Italia, dalla sala stampa del Franchi Vincenzo Italiano ha parlato così dell'1-0 della sua Fiorentina contro l'Atalanta: "Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare e abbiamo trovato un signor portiere. In questa maniera si cresce tutti, dalla fase difensiva alle altre. Questo atteggiamento dovremo riportarlo nella gara di ritorno. Conosco bene Tullio Gritti (vice-allenatore Atalanta, ndr), quando dice che al ritorno sarà un'altra musica ci credo, ma intanto ci teniamo questo vantaggio".

Così sulla prova di Parisi: "Quando parlo di un'ottima prestazione e tanta attenzione mi riferisco anche a lui, che ogni tanto ha avuto momenti di distrazione. Invece oggi ha lavorato bene, se gioca così è un signor giocatore. Dietro sono stati straordinari, concentrazione al top di tutti. Bravo lui ma, ripeto, bravi tutti, perché non puoi vincere contro questa Atalanta, una delle squadre migliori in Italia, senza fare una prestazione eccellente".

Sul ritorno di Kouame: "Stiamo parlando di un ragazzo che è tornato da campione d'Africa. Ho sempre detto a tutti che per abnegazione, sacrificio ed attaccamento è encomiabile. In queste due partite è stato perfetto. Ha giocato settanta minuti sabato, tutta la gara oggi, non so se sarà recuperabile per la Juventus, me lo auguro perché è un giocatore fondamentale per noi. Se si rende conto anche lui che non è vietato segnare sarà ancora meglio per noi".

Su come sta la squadra e Bonaventura: "Gli ho chiesto tre-quattro volte se voleva venire fuori ma ha risposto in maniera seccata di no. Vuol dire che stava bene. Non è successo tante volte di fare così pochi cambi fino alla fine. Questo perché lui e tutti gli altri stavano bene e ho pensato di stare fermo coi cambi. Da domani poi si riparte con la partita con la Juventus, dobbiamo cercare di far bene anche in campionato e ci sarà bisogno di tutti anche con le sostituzioni, tutti entreranno a far parte del percorso".

Infine, così Italiano sulla reazione della difesa e di Milenkovic alle critiche ricevute post-Milan: "Io credo che giocare contro Leao sia davvero difficile. Ha fatto gol a difese basse, alte, strutturate, rapide, fisiche. Leao ti mette in difficoltà in ogni modo. Quella partita non l'abbiamo fatta male, l'abbiamo persa per due disattenzioni ma la reazione ci doveva essere e c'è stata. Quando fai una prova difensiva così sembra che sia tutto corretto. Oggi massima attenzione ed è cresciuto tutto il collettivo, questo è un percorso di crescita che facciamo sempre anche negli allenamenti. Attenti in allenamento e attenti in partita".