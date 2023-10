ITALIANO (S. STAMPA), Kayode? Distorsione alla caviglia

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, in sala stampa, dopo il 6-0 inferto al Cukaricki: "Intanto vi dico che Kayode ha subìto una brutta distorsione alla caviglia, speriamo si riprenda in fretta. Proprio per questo abbiamo cercato di risparmiare Parisi a fine primo tempo".

Quanto conta aver recuperato Pierozzi?

"Ha messo minuti sulle gambe con la Primavera e oggi è entrato bene. Ha bisogno di giocare e ci lavoreremo perché siamo in emergenza sulla destra".

Quanto è importante che si sia sbloccato Betran?

"Sono contento per Lucas, anche qui se n'era parlato in presentazione della partita. Lui e Nzola sono convinto che soffrono per questa situazione ed ero convinto che per come stanno lavorando i gol dovevano arrivare. Beltran ha lavorato da grande attaccante e ha finalizzato le occasioni che gli sono capitate. Oggi si era svegliato col piede caldo. Sono contento anche per Sottil, serata positiva".

Che idea si è fatta di questo girone?

"Il girone è ancora apertissimo, abbiamo tre partite e dobbiamo cercare di fare ancora punti. Dovremo stare attenti ed essere bravi perché le avversarie rimangono toste".

I terzini sono decimati. Biraghi è in grado di recuperare per lunedì?

"Abbiamo fermato Parisi subito a fine primo tempo. Biraghi mi auguro possa tornare in gruppo già domani, mentre per Kayode spero non sia un infortunio che lo tenga fuori a lungo".

Chi schierare sulla destra senza Dodo né Kayode?

"Per attitudine, direi che è Pierozzi il terzino che ha le capacità per giocare lì. Comuzzo è adattato, Quarta non ama stazionare in quella zona di campo e quindi dovremo far crescere Perozzi, anche se tutti si metteranno a disposizione".