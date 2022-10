ITALIANO (S.ST.), Reagito al bruciante ko di sabato

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così commentato il 2-1 dei viola sul Basaksehir, nella sala stampa "Manuela Righini" dello stadio Franchi: "Credo che stiamo cercando di reagire a questo inizio non bello ed oggi qualcosa l'abbiamo messo in pratica. Aver reagito a quella bruciante sconfitta in campionato mi fa piacere, abbiamo reagito anche allo svantaggio e siamo contenti".

Obiettivo raggiunto ed ora? "Partiti male anche in Conference, abbiamo dovuto avccelerare ed abbiamo dimostrato anche grande orgoglio vincendo fuori ed anche qui. Cerchiamo di vincere anche la prossima gara poi vediamo, l'obiettivo era superare il girone. Abbiamo dimostrato di saper reagire e siamo stati bravi"

Giudizio su Jovic tra gol ed esultanza? "Il fatto che sta iniziando a fare gol ci fa ben sperare, sta crescendo fisicamente. Lo dovevamo aspettare e ci sta ripagando. Può stare dentro la partita anche in maniera più dinamica ed è in crescita. La sua esultanza non è polemica, è sensibile, ci tiene a far bene e dobbiamo cercare di essere più sereni tutti. Lo dico serenamente che quell'esultanza è per andare oltre a qualche critica eccessiva su di lui che però ci può stare. E' il suo modo di esprimersi"

Cosa non ha funzionato sul gol subito? "Sapevamo del loro portiere con questa dote della palla sopra e secondo me ci doveva essere uno scambio di uomo tra Igor e Mnadragora ma c'è stata una lettura sbagliata e come sempre c'è stato il gol"

Risultato utile per il campionato e giudizio su Spezia: "Noi abbiamo meno punti di quelli che meritavamo, punti persi in maniera ingenua. Dobbiamo cercare di reagire ad una classifica non bella. Dobbiamo farlo contro una squadra che in casa fa punti e noi fuori meno. Mi apsetto un avversario tosto perché conosco quell'ambiente e lì è difficile per tutti"