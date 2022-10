ITALIANO (S.ST.), Nico rigorista. Milenkovic...

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro gli Hearts: "Serviva per il morale che non nera dei migliori dopo l'ultima partita e per come siamo usciti dallo stadio. Serviva una partita d'orgoglio e l'abbiamo fatto, finalmente trovando il cinismo e la concretezza che fanno vincere le partite. Poi abbiamo gestito per salvaguardare le energie e ci siamo portati a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino in questa competizione".

Che succede a Cabral?

"Siamo in tanti e dobbiamo trovare soluzioni in quella zona di campo: si premia chi possa dare qualcosa in termini di efficacia e di gol in questo momento. Non è mai stato abbandonato nessuno e oggi è entrato, sono solo momenti in cui si fanno alcune scelte. Nulla è precluso per nessuno, si va avanti nel percorso cercando di non lasciare indietro nessuno".

Cosa si porta dietro in vista di Lecce?

"Oggi abbiamo concesso tre tiri: un palo, un gol e un quasi gol da centrocampo. Con il cinismo fdegli avversari andremmo molto avanti... È così. Per il resto una partita non ti fa trovare la continuità, dobbiamo essere più costanti ed iniziamo già da Lecce. Il Lecce va forte, sarà difficile e dobbiamo prepararla bene in pochi giorni. Siamo in ritardo in campionato e dobbiamo accelerare: avevamo un obiettivo in Conference e l'abbiamo ottenuto, ora dobbiamo correre anche in Serie A".

Contento di aver ritrovato Nico Gonzalez?

"Sono contento perché se togliete tre-quattro giocatori importanti a tutte le squadre vanno in difficoltà. Iniziamo ad avere tutti a disposizione, soprattutto quelli che possono darci qualcosa in più. Nico ha fatto gol e il rigorista è lui che viene da quattro reti consecutive, è giusto continuare con questa gerarchia: ne abbiamo sbagliati troppi. Segnare su rigore è troppo importante e lui in questo momento è freddo, è giusto che vada lui".

Le partite dei serbi?

"Hanno fatto quello che dovevano fare. Luka gol al primo corner, finalmente su palla inattiva, Terzic si è sacrificato adattato e lo ringrazio per la disponibilità in una zona di campo non sua. Milenkovic deve trovare condizione e prendere ritmo ma anche lui oggi ha dato il suo contributo: è un po' più in ritardo rispetto agli altri e deve correre per ritrovare la forma migliore".