ITALIANO, Bene Ikoné, ora la Juve. Ma sul rosso...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dalla sala stampa dello stadio Mapei dopo la sconfitta di questa sera contro il Sassuolo: "Sono molto amareggiato, con uno stato d'animo non dei migliori per una partita che non meritavamo di perdere: stavamo per portarla in porto, sono davvero molto dispiaciuto perché avremmo potuto preparare la gara di Coppa con uno stato d'animo diverso. Lasciamo il Mapei con 0 punti, ma mi tengo la prestazione della squadra. Gli errori fatali in partita? Per il rosso di Jack la responsabilità è di chi commette l'ingenuità: io capisco che ci siano situazioni al limite ma queste non le mando giù. Ne parleremo coi ragazzi e spero di non tornarci più. Sul gol preso al 94' dico che stiamo lavorando spesso sulle situazioni difensive: se ci perdevamo prima un'ora ogni allenamento su questo aspetto, ora dedicheremo un'ora e mezzo. Sono amareggiato non per la prestazione ma per gli errori commessi: la squadra ha fatto quello che doveva fare".

Se si fa fatica a migliorare certi principi: "Abbiamo sempre la smania di andare a prendere la palla e di non rimanere attaccati da chi può andare a prenderla: su questo dovrò lavorare in questi giorni con la mia squadra. Noi non possiamo perdere su una situazione del genere: possiamo perdere se Berardi la mette all'incrocio, se Traorè vince un altro contrasto... ma su questo no".

Su Ikonè e la gara con la Juventus: "Oggi Jonathan molto bene ma come dico sempre... gli esterni devono far gol e incidere. Lui ne ha avute tre-quattro dove poteva concretizzare ma sono contento, sta iniziando a inserirsi e trovare l'intesa, lavora senza freno a mano. Se avesse fatto gol meglio, ma sono felice. La gara con la Juve, anche se il nostro stato d'animo non è buono, inizieremo a prepararla da domani: tutte le semifinaliste vogliono arrivare alla finale, cercheremo di dare grande valore alla partita, preparando con la massima attenzione l'appuntamento".