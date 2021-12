ITALIANO, A centrocampo ho spesso dubbi. Maleh...

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa di molti argomenti, tra cui le rotazioni che spesso effettua a centrocampo. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono tanti giocatori che sono in crescita, tipo Maleh che ora è diventato determinante. È cresciuto tantissimo, così come Duncan, Benassi e Bonaventura. Ho spesso dubbi in quella zona del campo, in base all'avversario. Lì in mezzo sono tutti bravi, hanno tutti qualità".