Inzaghi in sala stampa: "La Fiorentina ha vinto con merito. Presi 3 gol in 73 minuti..."

vedi letture

Dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato così: "Una prestazione negativa. Non abbiamo messo in campo quello che facciamo normalmente. La Fiorentina ha vinto con merito e lunedì abbiamo l'occasione di rifarci nel nostro stadio. Domani con lucidità analizzeremo tutto. Nel secondo tempo abbiamo fatto perfino peggio del primo".

Soffrite le squadre che difendono basse?

"Dopo stasera si potrebbe dire questo ma nelle ultime trasferte avevamo preso un gol, oggi ne abbiamo presi 3 in 73 minuti. Stasera non c'è nulla da salvare ma sono convinto che questo gruppo non si fermerà davanti a questa sconfitta".

Come mai l'Inter ha sbagliato questa partita?

"Si tratta di una prestazione negativa. Non abbiamo trovato l'episodio e invece abbiamo trovato un'ottima squadra che ha corso dall'inizio alla fine. Eravamo preparati, poi dopo il primo gol su un piazzato la gara è stata indirizzata. Questa sconfitta ci fa male ma ci potrà servire. Non è il momento di fare tabelle e cercare il colpevole, è colpa di tutti. In primis la mia. Ma sono convinto che la squadra saprà reagire nel migliore dei modi".

Calhanoglu fatica ancora...

"Sta lavorando come altri giocatori che stanno rientrando. Lui è un giocatore per noi importantissimo, ha lavorato bene nell'ultima settimana e senz'altro ci aiuterà come gli altri".