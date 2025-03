Dagli inviati Inizia la Viareggio Cup, la Fiorentina gioca contro la Stella Rossa: la formazione

Al via la Viareggio Cup: oggi alle 13.45 è in programma il calcio d'inizio di Fiorentina U18-Stella Rossa U18, al Viola Park, per il debutto ufficiale nel torneo 2025. Questa la formazione della squadra viola alla prima giornata della competizione.

FIORENTINA (3-5-2): Dolfi; Turmone, Sadotti, Batignani; Sturli, Evangelista, Bonanno, Atzeni, Pisani; Angolini, Kone. All.: Marco Capparella.