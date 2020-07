IND.FV, Iachini e lo staff in festa: solo 5' e CocaCola

Mattinata intensa al centro sportivo per Beppe Iachini e tutto il suo staff che nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra dopo il poker di ieri al Bologna ha passato la mattinata a studiare la Spal, prossimo avversario dei viola in campionato. E' stato lì che - come appreso da Firenzeviola.it - lo ha raggiunto la telefonata del presidente Commisso che lo confermava alla guida della Fiorentina. E Beppe? Ha festeggiato, sì, ma solo per cinque minuti: il tecnico assieme ai collaboratori, il team manager e i magazzinieri che erano presenti al training center ha stappato una bottiglia di CocaCola e dopo pochi convenevoli ha fatto capire che era già tempo di rimettersi al lavoro, nonostante gli altri insistessero per prolungare il mini party. Per chiudere al meglio l'annata e presentarsi al top per la prossima, Iachini vuole i tre punti anche al Mazza.