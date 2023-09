HEYNEN, Io vicino ai viola? L'ho letto dai media belgi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IKONÉ IN GRUPPO, DOMANI TEST DECISIVO Dopo Barak c'è la speranza di recuperare un'altra pedina importante nello scacchiere di Italiano nella scorsa stagione, ossia Jonhatan Ikoné. Il francese ormai da inizio agosto si allena un po' in gruppo e un po' a parte, non avendo... Dopo Barak c'è la speranza di recuperare un'altra pedina importante nello scacchiere di Italiano nella scorsa stagione, ossia Jonhatan Ikoné. Il francese ormai da inizio agosto si allena un po' in gruppo e un po' a parte, non avendo... NOTIZIE DI FV TOP FV, CON L'ATALANTA VINCE QUARTA. FUORI PODIO KOUAMÉ È terminato in questi minuti il sondaggio lanciato da FV per eleggere il miglior viola in campo nella vittoria contro l’Atalanta. Su una base di 2175 votanti, a spuntarla è stato Lucas Martinez Quarta, autore del secondo gol e preferito da 925 tifosi.... È terminato in questi minuti il sondaggio lanciato da FV per eleggere il miglior viola in campo nella vittoria contro l’Atalanta. Su una base di 2175 votanti, a spuntarla è stato Lucas Martinez Quarta, autore del secondo gol e preferito da 925 tifosi.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi