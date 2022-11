GUIDOLIN, Serie A buon campionato. Il mio premio...

Presente a Calenzano, in occasione della 49a edizione del premio Giglio d’Oro, Francesco Guidolin, ex tecnico tra le altre di Udinese e Palermo e oggi tra i premiati della kermesse 2022, ha parlato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola: "Per me è un grande onore ricevere un premio nel nome di Alfredo Martini. E' una cosa toccante perché Alfredo è stato un esempio e un portatore straordinario di valori".

Sulla passione per il ciclismo: "Nel mio Veneto, così come in Toscana, c'è grande tradizione ciclistica. Ho visto che ci sapevo fare e quindi ho portato avanti questa mia passione, seguendo tutti i tornei del mondo. Ho avuto tanti modelli da seguire, non potrei dire un nome".

Se gli manca allenare: "No, non mi manca: sei anni fa ho preso la scelta di smettere di allenare e ho deciso di proseguire su questa linea. Il calcio non è cambiato in modo particolare, fino allo scorso anno commentavo anche in tv le partite. Ho visto solo qualche modifica tattica con i portieri che giocano molto più coi piedi ma poco altro".

Sul campionato italiano: "E' un buon campionato, non al livello della Premier ma sicuramente una buona lega".