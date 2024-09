GUDMUNDSSON, Si allena al Viola Park in vista del rientro

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Prosegue il suo iter di recupero Albert Gudmundsson. L'islandese è infatti l'unico viola non convocato da Palladino per la gara di domani tra Fiorentina e Atalanta, in programma alle 15 al Gewiss Stadium.

L'ex Genoa è reduce da poche ore dal viaggio in patria per l'udienza del processo in cui è coinvolto, e come mostra l'immagine raccolta dalla nostra redazione, continua il lavoro individuale al Viola Park in vista del rientro, nella speranza che possa arrivare il prima possibile.