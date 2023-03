GUCCIONE, Fondi stadio? Già al lavoro per dare risposte

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Direttamente da Palazzo Strozzi Sacrati, a margine della conferenza stampa di presentazione del "Csi in tour", ha parlato del tema stadio l'assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Come amministrazione siamo abituati a lavorare sul tema dei fondi europei, che richiedono passaggi rigorosi. Poi è arrivata questa notizia e noi siamo già al lavoro per fornire al governo le risposte necessarie. In questi mesi abbiamo fatto moltissimi interventi urbanistici e anche sullo stadio: come sapete interverrà il sindaco e quindi avremo via via degli aggiornamenti".

L'ipotesi Castello quanto è verosimile?

"Sono tante le ipotesi, va ascoltato il punto di vista della Fiorentina. Il nostro obiettivo è realizzare il Franchi più velocemente possibile in modo che i cittadini possano andare a tifare la squadra i uno stadio moderno. Tutte quelle che sono le ipotesi in campo verranno poi certamente vagliate".