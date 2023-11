GRASSIA A FV, Viola, 4 punti in meno. Nzola sfiduciato

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Nel corso della presentazione del libro "Calcio invenzione infinita" di Sandro Picchi e Marco Viani andata in scena questa mattina a Coverciano, ai microfoni della stampa presente - tra cui FirenzeViola - ha preso la parola anche il giornalista di Radio1 Filippo Grassia: "Credevo che questa fosse una stesura enciclopedica ma invece è un testo piacevole e ricco di aneddoti".

Che sensazioni ha sulla sfida tra Fiorentina e Juventus di domani?

"E' una partita importante: al popolo viola però mi sento di dire che è importante andare oltre la rivalità coi bianconeri. Alla squadra di Italiano in questa classifica mancano quattro punti, ovvero quelli con l'Empoli e il pareggio di Roma con la Lazio. Ho visto nel derby una squadra sfasata mentre all'Olimpico la Fiorentina è stata davvero sfortunata".

Chi metterebbe domenica in attacco?

"Beltran, che mi sembra più reattivo e porta a scoprirsi le difese avversarie. Nzola si deve svegliare: mi pare appesantito e con poca fiducia in se stesso".

All'evento, in un'aula magna gremita, sono presenti tanti ex viola (Amoruso e Merlo tra gli altri) oltre a molte personalità del mondo dello sport e della città, come mostrano le foto della nostra inviata. Comparsata finale anche del ct Luciano Spalletti.