Gosens sulle difficoltà della Fiorentina: "Delle volte giochiamo sotto ritmo"

Nella conferenza stampa della vigilia di Conference, dal Viola Park, parla Robin Gosens. Queste le parole alla vigilia della sfida contro i greci dell'esterno tedesco a partire dal suo ruolo di leader e dalle difficoltà di gioco: "Sono sempre stato un giocatore che parla molto con la squadra. Se ci sarà l'occasione lo farò anche domani. L'ho fatto anche in settimana. Ho esperienza internazionale e sto cercando di dare una mano a tutti. All'andata abbiamo avuto un calo inspiegabile ma va accettato. Menomale abbiamo una seconda occasione. Siamo pronti per affrontare il Panathinaikos".

Come mai non riuscite a mantenere uno stile di gioco continuo e dovete sempre prendere uno schiaffo prima?

"Ci sono due lati. Il lato positivo è che siamo in grado di reagire e questo lo dobbiamo mantenere. Però sì delle volte siamo scesi in campo senza tenere il nostro ritmo e il nostro gioco per 90 minuti. E' una cosa di cui stiamo parlando per trovare una soluzione. Non è così facile però, il calcio è materia complessa e la risposta non la trovi subito. La trovi giocando e soprattutto vincendo le partite. Mi auguro che da domani possiamo iniziare un percorso positivo con tante vittorie. Noi vogliamo provare a mantenere gioco e concentrazione per 90 minuti".