GOLLINI-JOVIC, Rivivi il live della presentazione al tifo

16:16 - Finisce la presentazione dei due giocatori

16:15 - Barone aggiunge: "Jovic è già partito bene, stata anche per fare una rovesciata in allenamento. Ora gli metto tanta pressione... (ride, ndr). Ma non c'è problema!"

16:14 - Riprende la parola Jovic: "Qui c'è un lavoro duro e intendo dare tutto. Sono davvero molto contento dell’allenatore Vincenzo italiano e ho già instaurato un bel rapporto con il gruppo"

16:13 - Di Nuovo Barone: "A me tra i rapper piacciono Jay-Z e Fedez. Ma ascolto anche Venditti"

16:12 - Ancora Gollini: "Nello spogliatoio ascoltiamo hip-hop, ma c'è anche una parte sudamericana, così come il reggaeton e la house. Forse però la colonna sonora, qui, potrebbe essere In The Air Tonight di Phil Collins visto che si ispira a qualcosa di bello nell'aria, la stessa che si sta creando qui"

16:11 - È il momento di Jovic: "Sono davvero contento di essere qui. Darò il 100%, lo sto già facendo in allenamento qua a Moena e continuerò a farlo"

16:10 - Ecco Gollini: "Avevo bisogno di una esperienza che mi stimolasse al massimo, tra l’altro senza il mio passato a Firenze forse oggi non sarei qui. Voglio ripagare i tifosi in campo"

16:09 - Prende la parola Joe Barone: "In questo periodo difficile è un piacere vedere tuta la tifoseria viola qua a Moena. Oggi ho parlato di stile di vita viola riferendomi al sacrificio delle famiglia che oggi riescono a essere qua con noi, coltivando la loro passione per questa maglia. E tutto questo lo vedo anche nei bambini che seguono i genitori nella passione per la squadra. Mi piace molto ascoltare i bambini, che hanno tante idee e sono originali”

16:08 - Inizia la presentazione ai tifosi dei nuovi acquisti Pierluigi Gollini e Luka Jovic direttamente dal Viola Village di Moena