GIORGETTI, Franchi? Accesso agli atti negato dall'UE

Fonte: dal nostro inviato- Andrea Giannattasio

Presente all'evento "360 Sfumature di Sport", promosso dagli Stati Generali delle Società Sportive e svolto a Palazzo Vecchio,Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune, ha parlato delle problematiche legate allo Stadio Artemio Franchi: "Firenze un modello per altre realtà? Le condizioni di ogni comune sono molto diversificate a seconda della zona.

Sul Franchi ho letto e visto quanto è stato fatto nel ricorso. Alla fine il Comune di Firenze ha avuto 39 atti firmati da due ministeri. Alla fine del marzo 2023 non sembrava esserci nessuna problematica. Sono poi arrivate queste osservazioni dalla Commissione Europea e noi abbiamo chiesto un accesso agli atti, per capire il perché questi 55 milioni ci erano stati negati. L'accesso non ci è stato consentito, quindi non sappiamo quali sono state le motivazioni. Possiamo dire che, all'interno delle modalità di revoca previste per il finanziamento, non c'erano sicuramente possibili osservazione della Comunità Europea. Il rapporto del sindaco Nardella con il ministro Fitto è stato costante fin dall'inizio. Credo che il finanziamento dello stadio di Venezia, anche se in una modalità particolare, sia un buon segno. Il sindaco mi confermava ieri il rapporto costante col Governo. Abbiamo 130 milioni finanziati ed andiamo avanti sul progetto Franchi. Si tratta ora di trovare dei punti di condivisione col Governo italiano".

Da grande tifoso viola, Giorgetti ha detto la sua anche sul dibattito scaturito dalla volontà del presidente Commisso di rinominare il nuovo Viola Park col proprio nome ed in generale sulla stagione della Fiorentina: "Non mi appassiona sinceramente questo dibattito sul nome della struttura. Da ex giocatore dilettante mi appassiona la squadra. Da tifoso ho visto due finali, è chiaro che abbiamo fatto un salto di qualità come Fiorentina. Il Viola Park è un passo avanti sicuramente, ora dobbiamo mettere un po' di esperienza anche per la gestione di partite cruciali. Perdere due finali brucia tanto anche alla proprietà, che comunque vada ha fatto un gran risultato. Prendere un gol al 90' in finale peserà sempre. Il Comune di Firenze è comunque sempre accanto alla Fiorentina, l'amore per la squadra è grande e non finirà mai".