GIANI, Stadio viola? Si insista su Scuola marescialli

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente presso Palazzo Strozzi Sacrati alla conferenza stampa di presentazione del "Csi in tour", il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto della situazione a proposito della vicenda legata allo stadio Artemio Franchi e alle recenti prese di posizione della Commissione Ue per i fondi PNRR: "Mi auguro che non ci sia alcuno stop al progetto stadio: come Regione abbiamo sostenuto l'importanza di prevedere nel PNRR un bene culturale come il Franchi e lo abbiamo detto all'ex ministro Franceschini. Il Franchi è una struttura unica al mondo per tanti motivi e ci sono tutte le condizioni perché questa opera benefici del PNRR: si tratta solo di fare degli approfondimenti ma io mi sento ottimista su questo argomento. La Regione metterà a disposizione tutta la sua archivistica per documentare la valorizzazione culturale dello stadio. Le soluzioni per il trasloco viola? Ho fatto l'esempio di Cagliari: ci sono le condizioni tecniche per costruire intorno ai 7mila posti dello stadio della Scuola Marescialli e Brigadieri altri spalti per altri 20mila posti. Penso che costerebbe di meno che andare affittare uno stadio per due anni. Castello è un'occasione per tutta la città per completare l'impianto e esaltare una struttura già esistente. Chi pagherebbe lo stadio alla Scuola Marescialli? Non solo i soldi pubblici, penso anche a un contributo della Fiorentina - che sarebbe la beneficiaria dell'opera - ma anche ad altre entità".