GIANI, Soluzione per lo stadio provvisorio è Castello

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha detto la sua sul futuro stadio della Fiorentina ai microfoni di Firenze Viola: "Avverto un sentimento di disagio tra i tifosi. Il fatto che per un paio d'anni non si giocherà al Franchi sta diventando motivo di preoccupazione da parte della tifoseria. Dobbiamo pensare a soluzioni vicine a Firenze. A mio parere, la soluzione più comoda penso sia il campo di calcio adiacente la Scuola Carabinieri che abbiamo a Castello. Mi sono interessato al caso di Cagliari, una situazione simile alla nostra. Il Cagliari è riuscito a montare uno stadio provvisorio con una capienza di 30'000 posti. Per questo credo che la soluzione Castello sia la migliore, basterebbe montare delle strutture provvisorie per 20'000 persone, considerato che la tribuna ne ospita 7'000. La Fiorentina è molto cauta a prospettare qualsiasi ipotesi perché richiede garanzie dal Comune di Firenze giustamente. Sono convinto che l'incontro tra Nardella e Commisso sia stato sicuramente proficuo".

Il progetto restyling può saltare? "Ritengo che sia sbagliato, le normative europee consentono questi lavori. Il Franchi deve essere sostenuto dai fondi europei assolutamente, è una delle bellezze architettoniche europee. Sono ottimista sul restyling".

Si aspetta una soluzione positiva? "Senza dubbio, è un fatto culturale, ci sono tutte le motivazioni affinché vada in porto".

Prevedete un incontro con i tifosi? "Posso esprimere le mie opinioni in una prospettiva sinergica. Le opzioni di stadi toscani rimangono quelle più valide come Pistoia e Siena. Mi metto a disposizione per qualsiasi confronto".