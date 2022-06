GIANI, Rinnovo di Italiano un passo avanti per tutti

Eugenio Giani, ospite durante la finale del Calcio Storico fiorentino, ha fatto il punto sulla tradizione plurisecolare toscana e parlato anche della Fiorentina. Ecco le parole del presidente della regione Toscana: " Per me è sempre bello essere qui e mi ricorda anche quando per dieci anni sono stato responsabile di questa manifestazione, quando avevo la delega delle tradizioni popolari. Allora era una manifestazione che era messa in discussione per la troppa violenza. Mi sono sempre battuto per promuovere questa discussione e adesso, complice il fatto che ci sono meno tensioni, la cornice di serenità mi fa grande piacere e mi dà orgoglio per una tradizione che affonda le radici nel 1530, fra otto anni festeggeremo i 500 anni".

Quattro quartieri, quattro colori, riassunti però nel viola, tant è che i Magnifici Messeri sono tutti legati alla Fiorentina.

"Vedere come all'insegna del Calcio Storico si riporti in auge l'identità di Firenze è bellissimo e la Fiorentina è una parte importante. Il viola della Fiorentina alla fine nasce come una miscela involontaria, nato per un "lavaggio" finito male. Quest'anno sono venti anni da quando abbiamo ricostruito la Fiorentina dal fallimento e allora, quando ancora non potevamo chiamarla Fiorentina, la chiamammo Florentia Viola".

Cosa rappresenta il rinnovo di Italiano per la Fiorentina?

"Rappresenta un passo avanti. Italiano è un ottimo allenatore, che con gli stessi giocatori (o quasi) avuti negli ultimi anni ha riportato la Fiorentina in Europa. Per grinta, determinazione, competenza, feeling con la città, ripartire con lui significa la volontà di migliorarsi ancora".