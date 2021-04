GIANI, Dalla Regione quasi due milioni per i dilettanti

La Regione Toscana ha deliberato un contributo per le società sportive, le federazioni per la gestione di impianti sportivi, gli enti di promozione sportiva ed i comuni per iniziative di base, pari a un milione e 861mila euro destinato dunque per la ripartenza del mondo sportivo dilettantistico "importante per la coesione della società, dove i bambini crescono e nascono valori - ha spiegato il presdiente della Toscana Eugenio Giani in conferenza stampa - Abbiamo 10500 società sportive in Toscana, secondo l'Albo del Coni, e in questo periodo di pandemia è il tessuto che ha sofferto di più. Con la ripartenza prevista del prossimo decreto c'è la ripartenza dell'attività sportiva pur senza spogliatoi, in zona gialla, e da qui la necessità di dare dei contributi per questa ripartenza".

La cifra massima per ogni società sarà di 5mila euro per soddisfare il più alto numero possbile e saranno un supporto per pagare utenze, affitti, attrezzature e quant'altro, organizzare eventi a livello regionali. Il grosso del contributo di 1.500.000 è destinato alle società sportive (con gestione degli impianti), 200mila euro per società che hanno generato atleti per olimpiadi e paraolimpiadi, 100mila euro per i Comuni che organizzeranno eventi a carattere locale, regionale. Ci sarà invece un'altra delibera per gli eventi nazionali, come il Golden Gala, tappa del Giro d'Italia a Montalcino e i mondiali di mountain bike a Capoliveri. Il 50 per cento del contributo verrà erogato subito, l'altro 50 per cento al momento in cui si concretizza il motivo per cui è stato chiesto. Il bando uscirà sul sito della Regione entro metà maggio e le società avranno tempo fino alla fine del mese circa".