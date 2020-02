GHIRELLI, I viola pensano seriamente alla 2ª squadra

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha parlato al Mandela Forum in occasione del 30esimo anniversario della liberazione di Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace. Queste le sue parole: "Credo che la nuova proprietà della Fiorentina stia pensando a fare la seconda squadra anche se per il momento l'ha fatta solo la Juventus. Noi i giovani li mettiamo in campo comunque, abbiamo fatto un regolamento nuovo, per noi è una scelta irreversibile quella dei giovani. Se la Serie A vuole fare questa esperienza la faccia altrimenti la faremo con i nostri".

Ci sono stati dei contatti con Rocco Commisso? "Joe Barone è venuto in Lega appena insediato e mi aveva detto, e poi confermato nelle settimane successive, che la Fiorentina sta pensando seriamente a fare la seconda squadra".