GASPERINI, Tifosi viola? Buoi che danno di cornuto all'asino

Dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così: "Ad un certo punto è subentrata la stanchezza, oggi faceva molto caldo e non è semplice per i calciatori in queste condizioni. Abbiamo concesso troppo e questo ha determinato perché il risultato poteva essere un altro".

I cambi?

"Abbiamo avuto una prima settimana difficoltosa ma tutte le squadre cercano freschezza nel secondo tempo sperando che i difensori andassero in difficoltà. Scamacca non ha fatto una buona mezzora e sarà motivo di pensiero perché chi entra deve dare energia importante".

Fiorentina e Atalanta si sfidano per le coppe?

"Mi immagino che nei sei anni su sette in cui in Europa c'è andata l'Atalanta, ai tifosi della Fiorentina non abbia fatto piacere. Capisco la frustrazione nel vedere una squadra come noi essere sempre davanti. Ma credo che quest'anno ci siano anche altre squadre".

Il trattamento dei tifosi?

"Ci trattano da big. Sono gli stessi insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole e a volte mi sembra uno stadio di buoi che dà del cornuto all'asino. Non facciamo gran figura ma c'è questa abitudine".

La prestazione di de Ketelaere?

"È comunque un giocatore che ci dà qualità. Ha giocato anche giovedì con la sua Nazionale poi non era facile giocare con queste temperature. Non è stato brillante come Monza o Sassuolo ma non importa. Non è che tutte le partite sono un esame. Per fortuna giochiamo giovedì e possiamo trovare continuità".

Il primo gol?

"Una palla inattiva da trequarti, solitamente non ci schieriamo così. Troppo spazio dentro l'area. Ma il rammarico più grande è che non ci siamo mai messi in linea".