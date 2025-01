GALLOPPA, C. Italia? Ci crediamo anche quest'anno

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti, nel post partita di Fiorentina-Monza. Queste le sue parole dopo la vittoria e i quarti di finale raggiunti di Coppa Italia: "I ragazzi hanno fatto una buonissima di partita, di controllo. Abbiamo creato diverse situazioni e la partita è stata in bilico fino all'ultimo. Faccio i complimenti alla mia squadra".

Campionato anomalo? "Per me è sempre stato così, da quando alleno. Il campionato è molto equilibrato. Oggi abbiamo incontrato un Monza che ha giocato con ragazzi giovani ed è stata una gara dove loro ci hanno aspettato e hanno cercato di difendersi. Il loro portiere ha fatto delle parate importanti, ma poi siamo stati bravi a segnare".

Su Bertolini: "Sta facendo bene, ha spunto e qualità. Deve maturare, delle volte si spegne troppo. Per diventare calciatore vero deve fare questo, sono contento perché ora sta facendo veramente bene".

Rubino che recupera quel pallone è lo spirito di questa squadra? "Sono d'accordo, i ragazzi lo sanno. Veniamo da un 4-4 strano dove siamo stati troppo ingenui. Siamo forti, ma se vogliamo essere determinanti dobbiamo avere l'atteggiamento giusto come ha mostrato anche Rubino. Ha fare su e giù con la Prima squadra anche inconsciamente qualcosa lasci per strada. Però è un ragazzo serio, ho costanti confronti con tutti e per questo è tutto tranquillo".

Su Balbo: "E' un ragazzo che non ha avuto tantissima continuità a livello di allenamenti perché ha avuto sempre qualche acciacco. Però ci può dare tanto, ora lo perdiamo per un po' perché andrà a giocare la Coppa Sudamericana. Per lui è un'esperienza meraviglia, se lo merita".

Su Mazzeo, dall'Eccellenza alla Primavera: "La Primavera è arrivata ad un livello più alto dell'Eccellenza. Noi abbiamo fatto amichevoli con le Leghe Pro di buon livello. Ci siamo vicini a quella categoria. Lui ovviamente mi ha detto che sente questa differenza, a livello di intensità e qualità. Però ha spunto, ha l'uno contro uno e ci può dare soluzioni in più".

Sulla Coppa Italia: "Conta tantissimo, non mi piace stravolgere le mie formazioni perché voglia fare gare serie. Ci crediamo anche quest'anno".