FUNARO, Apprezzato parole di Abodi: l'obiettivo è il 2032

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

A margine dell'inaugurazione dell’Info point della fondazione Bacciotti, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Ho apprezzato molto le parole del Ministro Abodi (LEGGI QUA) e l'attenzione data a Firenze, allo stadio e alla Fiorentina. L'obiettivo e l'auspicio è incontrarsi il prima possibile anche con il Ministro, il 2032 è un obiettivo alla portata e noi faremo di tutto per portarlo a termine per Firenze e per i tifosi viola.

Ovviamente c'è grande attenzione alla riqualificazione del Franchi con un dialogo che va avanti con la società, ma c'è attenzione anche agli altri impianti della città tra cui il Padovani".