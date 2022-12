FRANCINI A RFV, Aspetto tanti viola a Coverciano

Maurizio Francini, direttore del centro tecnico di Coverciano, è stato intercettato da Radio FirenzeViola dal Teatro di Fiesole, dove è in corso la festa degli sportivi fiesolani. Queste le sue parole, a partire dal ricordo di Mihajlovic: “Una notizia che cercavamo di allontanare il più possibile. Sinisa era una gran persona, con la P maiuscola. L'ho conosciuto quando allenava la Fiorentina, umanamente era un grande. L'idea di lui era totalmente diversa da quella che ti dava lui ogni giorno. Aveva una grande umanità, è stata una persona col cuore grande”.

Com’è il mondo sportivo di Fiesole?

“Lo vivo di riflesso, ma è molto attivo su tutti i fronti. Io guardo più al mio sport, il calcio, per cui l’attività del Fiesole Caldine è intensa e portata avanti bene professionalmente. Sono felice di essere qui e applaudirli per l’attività svolta quest’anno”.

Magari arriveranno sempre più fiesolani in nazionale... “L'importante è che ci siano sempre più fiorentini. Il comune di Fiesole arriva a 50 metri da Coverciano, per cui farebbero anche poco sforzo per arrivarci. Sarebbe una meraviglia, adesso tra l’altro uno della Fiorentina arriverà. Perché c’è Bianco, convocato per lo stage di Mancini della settimana prossima. Più fiorentini e più viola arrivano e meglio è. Sarebbero due risultati: vuol dire che loro sono stati bravi in viola e che la Fiorentina va bene grazie a loro”.