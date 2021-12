FRANCHI, Subito scroscio di applausi viola per FR7

Scroscio di applausi da parte di tutto lo stadio Franchi al momento dell'ingresso in campo di Franck Ribery: non appena la Salernitana ha fatto il suo ingresso in campo per iniziare la fase di riscaldamento, i circa 6-7mila presenti allo stadio (tutti di fede viola) hanno accolto con applausi il numero 7 granata, reduce da due annate alla Fiorentina. L'ex Bayern Monaco ha risposto alzando la mano destra in segno di ringraziamento. La sensazione però è che gli omaggi del Franchi per FR7 non siano finiti...