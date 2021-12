FRANCHI, In tribuna anche l'agente di Scamacca e...

Presenza d'eccezione oggi in tribuna autorità allo stadio Franchi. A pochi passi da dove staziona la dirigenza della Fiorentina è infatti seduto il noto manager Alessandro Lucci, procuratore tra gli altri di Gianluca Scamacca (ma anche di Giulio Maggiore, pupillo di Vincenzo Italiano allo Spezia e più di recente accostato alla squadra viola). La sensazione, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, è che Lucci debba restare a Firenze almeno fino a domani e dunque non è escluso che possa esserci alle porte un incontro di mercato. Novità in vista o semplice visita ai suoi assistiti (in viola Lucci ha Rosati)?