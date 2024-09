FRANCHI, Grande festa al Franchi: cori per i giocatori

Fonte: dal Franchi, Giacomo A. Galassi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande entusiasmo al Franchi dopo la vittoria arrivata all'ultimo minuto con la Lazio. Al fischio finale, i circa 20mila hanno cantato ed esultato per i primi tre punti della stagione, chiamando i giocatori a raccolta sotto la Curva Ferrovia e cantando: "Vi vogliamo così". I giocatori hanno risposto con gli applausi e grandi sorrisi, prima di essere radunati da Palladino a centrocampo, tutti in cerchio, per un discorso finale. Il clima è decisamente cambiato rispetto alle ultime partite.