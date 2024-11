FOTO-VIDEO, Successo per il seminario dell'Ass. Astori

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

E' stato un venerdì tanto emozionante quanto denso di contenuti quello che si è svolto presso il Centro tecnico federale di Coverciano, dove l'Associazione Davide Astori - l'organizzazione nata nel marzo dello scorso anno per ricordare con azioni di divulgazione scientifica e beneficenza il capitano della Fiorentina scomparso nel 2018 - ha dato vita a un seminario di approfondimenti medici legato all'introduzione di possibili nuove norme per regolare i protocolli di idoneità sportiva e, successivamente, a una cena di raccolta fondi alla quale hanno partecipato cento persone e dalla quale sono stati accumulati oltre 10mila euro che verranno destinati all'acquisto di defibrillatori per più realtà sportive.

Oltre al presidente dell'associazione - il notaio Luigi Maria Miranda -, alla famiglia di Davide Astori (erano presenti i genitori e la famiglia) e a tanti volti noti del mondo medico-sportivo, hanno voluto dare il proprio contributo video il Ministro della Salute Orazio Schillaci (che proprio sul tema della modifica della disciplina delle visite medico sportive ha dato per la prima volta una forte apertura), il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente del Coni Giovanni Malagò, dei quali vi proponiamo le loro parole in esclusiva, assieme alla foto della bella giornata andata in scena venerdì.