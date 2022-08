FOTO-VIDEO FV, Squadra verso il Franchi: Sottil...

In vista del match di giovedì in casa contro il Twente, quest'oggi la squadra di Vincenzo Italiano si allenerà proprio al Franchi. I primi a passare per dirigersi verso lo stadio sono proprio gli estremi difensori viola. Al seguito anche il mister e il resto dei compagni, con Lorenzo Venuti e Alfred Duncan che sono stati fermati da qualche tifoso per scattare una foto insieme. Al momento risultano assenti Sottil, Igor e Zurkowski, con gli ultimi due che hanno avuto dei problemi fisici negli ultimi giorni. Questi i video e le immagini raccolte da Firenzeviola.it.