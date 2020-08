FOTO-VIDEO FV, Ribery al Cs. Saluta la dirigenza

Come vi avevamo già preannunciato negli scorsi giorni, e ribadito anche a fine mattinata per sua stessa bocca, Franck Ribery si appresta a salutare ancora Firenze, e la Fiorentina, per qualche giorno, così da far ritorno a Monaco per godersi qualche ora di vacanza in più con la sua famiglia al completo. Intanto il francese si è ripresentato in zona Centro Sportivo, dove ne approfitterà per salutare la dirigenza e i membri dello staff di Iachini, ma anche per definire un piano con le tempistiche del suo futuro rientro in città. Intercettato dal nostro inviato, Ribery si è limitato ad un "Tutto bene". Eccolo nella foto e nel video di FirenzeViola.it.