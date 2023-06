INDISCREZIONI DI FV IND.FV, FEMMINILE: È FATTA PER L'ARRIVO DI NORMA CINOTTI Nei giorni scorsi - in ottica squadra femminile - si è letto di un forte interessamento da parte della Fiorentina per Norma Cinotti, centrocampista classe '96 della Roma, e di una trattativa ben avviata per portarla in riva all’Arno. La ragazza,... Nei giorni scorsi - in ottica squadra femminile - si è letto di un forte interessamento da parte della Fiorentina per Norma Cinotti, centrocampista classe '96 della Roma, e di una trattativa ben avviata per portarla in riva all’Arno. La ragazza,... NOTIZIE DI FV I NOMI CARI VANNO ALTROVE E QUELLA AFFERMAZIONE NON FA CERTO SOGNARE Intanto si vedono accasare calciatori che parevano essere nelle mire viola. Parevano, o meglio vengono accostati alla Fiorentina in tutti i mercati, ma vanno ad accasarsi altrove come è successo per Vicario. Se n’era parlato anche per lo scorso campionato ma... Intanto si vedono accasare calciatori che parevano essere nelle mire viola. Parevano, o meglio vengono accostati alla Fiorentina in tutti i mercati, ma vanno ad accasarsi altrove come è successo per Vicario. Se n’era parlato anche per lo scorso campionato ma... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi