FOTO-VIDEO FV, Iachini è uscito dal C. Sportivo

Rimasto per un po' all'interno del Centro Sportivo Davide Astori anche dopo la conclusione dell'allenamento, che è stato nel corso della mattinata per la Fiorentina, il tecnico viola Beppe Iachini, come testimoniato dalla foto e dal video di FirenzeViola.it, ha appena lasciato la struttura d'allenamento a bordo della sua macchina.