FOTO-VIDEO FV, Gara tra ex glorie viola a Coverciano

Questo pomeriggio, a Coverciano, l'associazione Glorie Viola conferisce "con stima e ammirazione dei valori trasmessi da Davide sul campo e fuori" alla famiglia Astori il titolo di soci onorari. E a Davide i gradi di "capitano per sempre" della squadra. Ecco la foto di squadra degli ex calciatori viola presenti, con anche l'entrata in campo per la partita: