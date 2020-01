FOTO-VIDEO FV, Amrabat va a fare le visite

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, COMMISSO RIENTRERÀ A FIRENZE DOPO LA GARA Rocco Commisso è a Milano dove segue le operazioni di mercato e dove seguirà la partita di Coppa Italia a San Siro (dopo aver visto in tv la vittoria della Primavera). Ma il presidente viola, come raccolto da Firenzeviola.it, non resterà a Milano... Rocco Commisso è a Milano dove segue le operazioni di mercato e dove seguirà la partita di Coppa Italia a San Siro (dopo aver visto in tv la vittoria della Primavera). Ma il presidente viola, come raccolto da Firenzeviola.it, non resterà a Milano... NOTIZIE DI FV BOATENG, STAMANI ARMADIETTO SVUOTATO. IERI SERA... Ormai Kevin-Prince Boateng è virtualmente un nuovo giocatore del Besiktas, visto che è partito poco fa in aereo alla volta di Istanbul, dove firmerà il suo contratto con il club turco, pronto ad accoglierlo dalla Fiorentina. Secondo quanto appreso da... Ormai Kevin-Prince Boateng è virtualmente un nuovo giocatore del Besiktas, visto che è partito poco fa in aereo alla volta di Istanbul, dove firmerà il suo contratto con il club turco, pronto ad accoglierlo dalla Fiorentina. Secondo quanto appreso da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi