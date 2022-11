FOTO, Riunione USSI-ARUP: si parla di tribuna stampa

A pochi minuti dall'inizio dell'assemblea pubblica al Mandela Forum per mostrare il restyling dello stadio, è in corso una riunione degli architetti dell'ARUP con l'USSI e Asso Stampa dei Giornalisti per migliorare quella che sarà la futura tribuna stampa. Questa la foto, realizzata dagli inviati di FirenzeViola.it, della riunione in corso: