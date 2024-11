FOTO, Palladino a S. Miniato per la mostra del tartufo

Fonte: Luciana Magistrato

Cena fuori porta per Raffaele Palladino. L'allenatore della Fiorentina, nella serata di martedì, si è concesso una scampagnata con gli amici a San Miniato, dove si sta svolgendo la tradizionale mostra mercato del tartufo bianco di novembre. A cena in un famoso ristorante della cittadina pisana, il tecnico viola si è fatto immortalare in una foto con lo chef Paolo Fiaschi. L'ex Monza comunque si gode anche i locali della città, come stasera, a cena con parte dello staff a San Frediano. Di seguito lo scatto con Fiaschi.