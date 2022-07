FOTO FV, Tutto pronto in Austria in attesa dei viola

La Fiorentina inizia oggi la seconda parte della preparazione e lo farà in Austria, vicino ad Innsbruck e precisamente sul campo del Raika Volders, squadra delle serie minori austriache che ospiterà nel suo centro sportivo i viola. FirenzeViola.it vi racconterà anche queste giornate di ritiro fuori dai confini grazie ai nostri inviati. Il campo d'allenamento del Volders è un fiore all'occhiello per l'alta qualità del terreno ed è già stato utilizzato da squadre di rango come Trabzonspor, Lorient, Nazionale Danese e per ultimo Hoffenheim. La Fiorentina si allenerà al centro del Volders fino a sabato, creando anche un piccolo contrattempo al club ospitante. I rossoneri infatti avrebbero dovuto disputare la prima gara di campionato in casa proprio sabato, ma il presidente, dato il "pernottamento" dei viola, ha chiamato la federazione per far spostare l'esordio in campionato in trasferta, a testimonianza della volontà del club austriaco di rendere il più confortevole possibile il soggiorno di Biraghi & Co. Ecco le immagini del centro sportivo che sarà luogo di lavoro per Vincenzo Italiano ed i suoi nei prossimi giorni: