Fonte: Lorenzo Marucci

Si conclude oggi il terzo Trofeo Padel 'Io aiuto il Meyer' a Forte dei Marmi. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, tra le star scese in campo per beneficenza ci sono anche grandi ex viola come Luca Toni, Giampaolo Pazzini e Daniele Amerini, nella foto insieme a Cristian Zaccardo.