FOTO FV, Tifosi viola pronti ad entrare al Franchi

NOTIZIE DI FV OLY-FIO 0-0, VIOLA IN PRESSIONE: DOPPIA CHANCE AL 20' Fiorentina che fa la partita, Olympiacos che prova a ripartire e doppia chance per i ragazzi di Italiano quando siamo a ridosso del 20': prima ci prova Bonaventura con un piazzato da centro area su palla vagante, conclusione centrale bloccata da Tsolakis. Passano una... Fiorentina che fa la partita, Olympiacos che prova a ripartire e doppia chance per i ragazzi di Italiano quando siamo a ridosso del 20': prima ci prova Bonaventura con un piazzato da centro area su palla vagante, conclusione centrale bloccata da Tsolakis. Passano una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi