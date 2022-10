FOTO FV, Tifosi scozzesi in città. Attesi quasi 5mila

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV FIO-HEARTS, IN ATTACCO CABRAL? MA LE OPZIONI... A meno di 24 ore dall'incontro tra Fiorentina e Hearts sono ancora diversi i dubbi che circolano intorno alla formazione che mister Vincenzo Italiano potrebbe schierare. E certamente grande interesse riguarda chi avrà il compito di vestire i panni del bomber... A meno di 24 ore dall'incontro tra Fiorentina e Hearts sono ancora diversi i dubbi che circolano intorno alla formazione che mister Vincenzo Italiano potrebbe schierare. E certamente grande interesse riguarda chi avrà il compito di vestire i panni del bomber... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi