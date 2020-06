FOTO FV, Stamani al CS pure Fratini: ecco perché

Mattinata di visite al Centro Sportivo Davide Astori. E se vi abbiamo raccontato dell'appuntamento con Daniele Galloppa (CLICCA QUI), destinato a diventare il nuovo allenatore dell'U16, si è visto anche Michele Fratini, in passato figura a fianco di Giancarlo Antognoni nella sua avventura federale, ed oggi in procinto di entrare in società, nel settore giovanile della Fiorentina, con un ruolo che sarebbe quello di responsabile dei rapporti con le altre realtà della Toscana. Questo quanto emerso a seguito del primo incontro di oggi, alla presenza di Antognoni stesso, dei responsabili dello scouting Niccolini e Cappelletti, oltre che Dainelli: se ne attendono altri per definire al meglio il tutto. Di seguito il momento dell'ingresso di Fratini nella struttura, immortalato dallo scatto di FirenzeViola.it.