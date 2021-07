Samuele Spalluto inizierà la sua prima avventura da professionista al Gubbio in serie C. In queste ore infatti è passato al centro sportivo a salutare perché è pronto per lui il contratto con il Gubbio, dove negli anni sono già passati tanti altri giovani della Primavera viola. Ecco lo scatto al giocatore da parte di Firenzeviola