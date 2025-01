FOTO FV, Selfie coi tifosi per i giocatori: clima tranquillo

Fonte: dalla nostra inviata al Franchi, Luciana Magistrato

Sono ore molto delicate in casa Fiorentina. Il pareggio per 1-1 contro il Torino (in 10 dal 33’) ha acuito una crisi che già aveva fatto precipitare l’entusiasmo e la fiducia dei tifosi, che al 90’ hanno manifestato la propria delusione con tanti fischi e cori all’indirizzo di Palladino e i suoi (QUI la news). Tuttavia, come mostrato dalle foto dei nostri inviati al Franchi, alcuni giocatori viola si sono comunque concessi ai tifosi presenti fuori dai cancelli dell’impianto sportivo per qualche foto e autografi.

Il clima è tranquillo, con i giocatori che seppur molto scuri in volto non sono stati contestati dai presenti. Queste le foto realizzate da FirenzeViola.it.