FOTO FV, Pure Vlahovic a vedere la Primavera

Sulle tribune d'onore del Franchi spunta anche Dusan Vlahovic: l'attaccante della Fiorentina, così come i suoi compagni di squadra Lucas Torreira, Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta, è presente infatti sugli spalti per assistere alla partita della Primavera viola contro il Sassuolo, match che la squadra di Aquilani sta vincendo per 1-0. Ecco la foto di FirenzeViola.it che ritrae Vlahovic al Franchi insieme ad un amico.