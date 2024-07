FOTO FV, Primo allenamento in gruppo per Colpani

Arrivato nel ritiro inglese della Fiorentina venerdì, Andrea Colpani, che ha assistito da spettatore alle due amichevoli svolte dai viola, finora si era allenato a parte visto l'impegno della squadra. Oggi pomeriggio, nel suo primo allenamento con la squadra ha subito lavorato in gruppo. Il tecnico Palladino, che lo ha voluto dal Monza dove lo ha già allenato, lo ha subito inserito nei suoi schemi offensivi. Insomma il centrocampista offensivo in viola è già entrato nella parte. Per chi ha giocato ieri invece seduta di scarico. Ecco Colpani in casacca verde nella partitella a quattro porte, snella foto di Firenzeviola.