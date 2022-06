FOTO FV, Presente anche l'agente di Bianco al CS

Giuseppe Galli, agente tra gli altri di Berardi e Bianco, intervistato anche di recente in esclusiva da Firenzeviola.it, è presente in questo momento al Centro Sportivo Davide Astori. Tra le questioni riguardanti Italiano e mercato futuro, si sarà dunque parlato anche con l'agente del giovane centrocampista della Fiorentina Primavera per delineare il suo futuro tra prima squadra o possibile esperienza in prestito.