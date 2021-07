FOTO FV, Pradè e i suoi collaboratori studiano i viola

Daniele Pradè è andato a guardare la partita da una posizione privilegiata, ossia dal terrazzino del centro sportivo da dove ha una visione completa dei giocatori in azione. Con lui, non a caso, anche il dt Nicolas Burdisso e Stefano Melissano, arrivato con Italiano per lo scouting. Di sicuro i tre faranno le loro valutazioni, in attesa che sia Italiano a dare il giudizio sui giocatori saliti a Moena.