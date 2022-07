FOTO FV, Nico va ko alla schiena: esce dal campo

Piccola disavventura per l'esterno viola Nico Gonzalez: l'argentino, nel tentativo di fare una rovesciata in mezzo al campo su un pallone molto alto, è ricaduto male a terra battendo la parte alta della schiena e facendosi male. Subito in campo lo staff medico viola che ha aiutato il giocatore che dopo aver ripreso ad allenarsi per un paio di minuti si è dovuto ancora fermare ed è uscito dal campo. Ecco le foto di FV: